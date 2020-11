publié le 04/11/2020 à 01:55

L'ancien vice-président est donné ce mardi 4 novembre au soir vainqueur dans l'État traditionnellement démocrate du Vermont, face au président républicain sortant Donald Trump par NBC et Fox. Cette victoire lui donnerait trois grands électeurs, sur les 270 grands électeurs pour remporter l'élection présidentielle américaine.

Il remporte avec certitude l'État de Virginie, remporté en 2016 par la démocrate Hillary Clinton, par la chaîne de télévision Fox News et le New York Times. Cette victoire lui apporte 13 grands électeurs, en plus des trois déjà engrangés dans le Vermont. Il en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle américaine, qui l'oppose au président sortant.

Donald Trump est quant à lui donné vainqueur dans l'Indiana, selon les chaînes de télévision CNN et NBC. Cette victoire lui donnerait 11 grands électeurs. Le président sortant est aussi donné vainqueur dans le Kentucky, qu'il avait déjà remporté en 2016, selon Fox et le New York Times. Cette victoire lui apporte huit grands électeurs, en plus des 11 déjà engrangés dans l'Indiana.