publié le 03/11/2020 à 10:12

Ce mardi 3 novembre, rien n'est certain pour la première puissance mondiale. En effet, ce n'est pas sur que les États-Unis connaîtront leur prochain président ce mercredi. 2020 pourrait même, selon beaucoup de juristes, être l'élection la plus litigieuse de l'histoire américaine.

La plus grosse probabilité est qu'il n'y aura pas de vainqueurs avant quelques jours. D'abord il y a la question du dépouillement : à cause de la pandémie, 95 millions d'Américains ont déjà voté par courrier. Le problème, c'est que contrairement au vote anticipé classique, les enveloppes ne peuvent être ouvertes que le jour J ou après la fermeture des bureaux, donc cela peut prendre des jours dans certains États-clefs.

Donald Trump a déjà annoncé vouloir aller en justice s'il était perdant. En effet, contester est inhérent à cette élection américaine tellement le pays est grand. Au Michigan en 2016 par exemple, cela s'est joué à 11.000 voix entre Trump et Clinton sur 5 millions d'électeurs. Dès que l'écart est aussi petit, le candidat défavorisé va tenter d'éliminer les bulletins non conformes pour l'emporter. C'est notamment la bataille qu'ont mené Trump et les Républicains au Texas ou en Pennsylvanie par exemple.

Mais il y a une chance pour connaître le nom du prochain président demain : la Floride. C'est le plus grand swing state. C'est l'un des seuls États américains qui a déjà depuis des semaines dépouillé le vote anticipé. Si Biden l'emporte, cela en sera fini pour Donald Trump même en multipliant les recours dans d'autres États.