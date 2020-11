Résultats présidentielle américaine : Trump donné vainqueur dans l'Indiana

publié le 04/11/2020 à 01:36

Le président sortant est donné vainqueur dans l'État de l'Indiana, dans le Nord des États-Unis, selon les chaînes de télévision CNN et NBC. Cette victoire lui donnerait 11 grands électeurs, sur les 270 nécessaires pour remporter l'élection présidentielle américaine.

Les bureaux de vote ont commencé à fermer à 18h00 heure de Washington (23h00 GMT), puis à 19H00 (00H00 GMT) dans l'État-clé de Géorgie et dans cinq autres États du pays : Kentucky, Caroline du Sud, Vermont, Virginie et Indiana. Le président sortant est aussi donné vainqueur dans le Kentucky, qu'il avait déjà remporté en 2016, selon Fox et le New York Times. Cette victoire lui apporte huit grands électeurs, en plus des 11 déjà engrangés dans l'Indiana. C'est Joe Biden qui se serait d'ailleurs imposé dans le Vermont, ce qui lui donnerait 3 grands électeurs.

Les Américains votaient mardi pour départager le président républicain sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Les bureaux de vote fermeront progressivement d'est en ouest, les derniers clôturant à 01h00, heure locale (06h00 GMT).

Trump a assuré avoir une "très solide chance"

Le nom du vainqueur ne sera peut-être pas connu dans la nuit de mardi à mercredi en raison du vote par correspondance qui risque de retarder le dépouillement dans de nombreux États déterminants. Outre la Géorgie, la Pennsylvanie, la Floride, la Caroline du Nord, l'Arizona et le Michigan pourraient faire la différence dans cette élection 2020.

Malgré un bilan plombé par la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 231.000 morts aux Etats-Unis, Donald Trump avait assuré mardi matin dans un entretien sur la chaîne Fox News avoir une "très solide chance" de battre son rival démocrate. Favori des sondages depuis des mois, Joe Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama, a refusé lui, "par superstition", de se livrer à des pronostics.