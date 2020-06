Mort de George Floyd : Serena Williams, Ariana Grande... Les stars se mobilisent

publié le 01/06/2020 à 17:43

#JusticeForGeorge. Depuis la mort de George Floyd, le hashtag de soutien à la mobilisation contre les violences policières racistes aux États-Unis se multiplie sur les réseaux sociaux. Parmi les utilisatrices et utilisateurs qui s'en sont saisi, beaucoup de célébrités prennent position en faveur des manifestations qui embrasent le pays depuis plusieurs jours et contre la politique du président Donald Trump.

Dès le mercredi 27 mai, John Boyega, star des derniers épisodes de la saga Star Wars s'est exprimé sur les réseaux sociaux. "Ça fait juste mal. J'ai l'impression que c'est un cycle infini. Les meurtriers doivent être sévèrement poursuivis."

Deux jours auparavant, George Floyd un Américain noir de 46 ans s'était fait interpeller par deux agents de police à Minneapolis (Minnesota). Une vidéo tournée lors de son arrestation le montre à terre, un des agents le maintenant au sol avec son genou appuyé sur sa nuque. "Je ne peux plus respirer", articule George Floyd sur les images. Il est décédé quelques minutes après. Face aux protestations, le policier en question a été inculpé et placé en détention provisoire.

This just burns. Seems to be a never ending cycle. The murderers need to be charged severely. Even in the face of death this man was given zero empathy. #RIPGeorgeFloyd #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/gyuaoC6vUh — John Boyega (@JohnBoyega) May 27, 2020

Cette phrase - "Je ne peux plus respirer" - est devenue le slogan de la lutte contre les violences policières racistes aux États-Unis. En 2014, Eric Garner, lui aussi tué lors d'une interpellation avait prononcé ces mêmes mots à destination du policier qui lui pressait la nuque. Depuis la mort de George Floyd, cette phrase a été reprise par de nombreuses célébrités aussi sur les réseaux sociaux comme Kim Kardashian, et une campagne de soutien éponyme a été lancée et relayée notamment par la chanteuse Beyoncé.

Vanessa Bryant, veuve du basketteur Kobe Bryant a elle posté une photo de son défunt mari sur Instagram : on le voit porter un t-shirt affublé de la phrase "Je ne peux respirer". "Mon mari a porté ce t-shirt il y a des années et voilà que nous y sommes une fois de plus", a-t-elle écrit en légende du cliché. Plusieurs sportifs et sportives noirs ont par ailleurs apporté leur soutien à la famille de George Floyd et à leur communauté : Lewis Hamilton, mais aussi Serena Williams et Michael Jordan.

Pétitions et manifestations

Sur les réseaux sociaux, les stars relaient aussi les liens de pétitions en soutien au mouvement #BlackLivesMatter, destinées au gouvernement ou à la famille de George Floyd. C'est le cas d'Ariana Grande par exemple. La chanteuse a par ailleurs participé aux manifestations de Beverly Hills en Californie. Et elle n'était pas la seule à se mobiliser "In real life" ("dans la vie réelle") : comme le rapporte BFMTV, la chanteuse Halsey ou encore la mannequin Emily Ratajkowski se sont jointes aux manifestants.

please keep signing these petitions, making donations, having conversations w family and friends about it, reading and sharing links and resources... gentle reminder that this doesn’t end today or tomorrow or after you post about it once. #blacklivesmatter https://t.co/c6YjQCb6p2 — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 28, 2020

hours and miles of peaceful protesting yesterday that got little to no coverage.

all throughout beverly hills and west hollywood we chanted, people beeped and cheered along.

we were passionate, we were loud, we were loving.

cover this too please. #BLACKLIVESMATTER https://t.co/vD90CEtF94 pic.twitter.com/GZ6uKDfPM7 — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 31, 2020

Sans dire si elle avait participé aux manifestations, la mannequin Chrissy Teigen a elle annoncé qu'elle prévoyait de payer un total 100.000 dollars de caution pour libérer les personnes interpellées. "Allez, je monte à 200.000 dollars", a-t-elle tweeté plus tard. La présentatrice télé a publié depuis une série de tweets plus ou moins virulents au sujet des manifestations et du racisme aux États-Unis. "Bref, j'emmerde Trump et on continue. Restez saufs, hydratez-vous, portez votre masque et encore une fois, j'emmerde Donald Trump".

Anyhow fuck trump and keep going. be safe, stay hydrated, wear your mask and again, fuck Donald Trump. — chrissy teigen (@chrissyteigen) May 31, 2020

La chanteuse Taylor Swift a elle aussi dénoncé la politique de Donald Trump. "Après avoir attisé le feu de la suprématie blanche et du racisme pendant toute votre présidence, vous avez l'audace de vous sentir supérieur avant de menacer d'user de la violence ?" a-t-elle interrogé le président sur Twitter vendredi 29 mai. Donald Trump venait alors de se faire censurer par le réseau social pour apologie de la violence après y avoir écrit : "Quand le pillage commence, les tirs commencent".

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump — Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020

En France, le footballeur Kylian Mbappé a publié dimanche soir un tweet avec le simple hashtag #JusticeForGeorge. En réponse à son message, plusieurs internautes lui ont reproché son manque d'engagement lorsqu'il s'agit de violences policières en France. "Si tu es sincère c'est le 2 juin", lui a répondu l'un d'entre eux en partageant le lien d'un appel à manifester du collectif La Vérité pour Adama. Adama Traoré, était mort lors d'une interpellation policière en 2016. Depuis, sa soeur, Assa Traoré, se bat pour que la lumière soit faite sur la mort de son frère.