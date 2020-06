Mort de George Floyd : "Les émeutes se tournent contre Trump", selon un spécialiste

publié le 01/06/2020 à 09:14

Atmosphère de tensions et de révolte aux États-Unis. Une semaine après la mort de George Floyd, Afro-américain décédé lors de son arrestation par la police à Minneapolis, des émeutes ont encore éclaté ce dimanche à Washington. Invité ce lundi matin sur RTL, Corentin Sellin spécialiste de la politique des États-Unis et professeur d’Histoire en classes préparatoires, a évoqué une situation "inédite depuis 1968".

"C'est la dispersion des manifestations et des émeutes qui frappe. Beaucoup d'états et de métropoles sont touchés et le recours à la garde nationale, cette réserve militaire opérationnelle, qui vient en appoint des forces de l'ordre policière, c'est vraiment parce qu'on a franchi déjà un premier seuil de violences et d'agitations", ajoute le spécialiste.

Les émeutes particulièrement violentes de ce dimanche à la Maison Blanche ont une caractéristique "politique", ajoute t-il "et insurrectionnelle contre Trump". Selon Corentin Sellin, Donald Trump "ne se place pas en chef de la nation, unificateur, rassembleur. Il se pose en chef de son camp, dénonçant hier (ndlr dimanche), la faiblesse des démocrates, l'agitation menée selon lui par des agitateurs d'extrêmes gauche. En faisant cela, il se met encore plus dans le jeu et on a donc des manifestations et des émeutes qui se tournent contre lui".