Une quatrième vague de l'épidémie pointe le bout de son nez à l'échelle mondiale. Israël lance une campagne de vaccination complémentaire. Le nombre de cas augmente même dans le pays le plus vacciné de la planète. Alors les autorités veulent encore renforcer encore la couverture vaccinale.

Dès dimanche prochain, les plus de 60 ans pourront reprendre le chemin du centre de vaccination afin de recevoir une troisième dose. Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a annoncé la mesure jeudi soir, expliquant que l'efficacité du vaccin baissait au fil du temps.

En Israël, la campagne de vaccination a débuté très tôt, dès la fin du mois de décembre 2020. Avec cette troisième dose, le pays tente de freiner une reprise inquiétante de l'épidémie. Dans le pays, plus de 60% de la population a reçu deux doses du vaccin et on vaccine dès l'âge de 12 ans. Le taux de contamination a pourtant retrouvé le niveau du printemps dernier, essentiellement à cause du variant Delta. Toutefois, les cas graves demeurent rares et concernent principalement les non vaccinés.

Symboliquement, le premier Israélien à recevoir cette troisième dose sera le nouveau président, Isaac Herzog, qui vient de fêter ses 61 ans.

