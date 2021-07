En pleine crise sanitaire, Emmanuel Macron veut montrer qu'il reste au travail malgré ses vacances. Le chef de l'État vient de rentrer d'un déplacement en Polynésie française. Avec son épouse, ils vont prendre leurs quartiers d'été, ce week-end, dans le Var, au fort de Brégançon.

Le chef de l'État tient à montrer qu'il n'y a jamais vraiment de vacances quand on est président. Il y aura bien le soleil, la mer et même la piscine que le président a fait installer au début de son mandat. Il y aura aussi de la diplomatie : une visioconférence sur l'avenir du Liban mercredi prochain et qui sait, peut-être des rencontres au sommet. Vladimir Poutine et Angela Merkel sont déjà passés dans le Var les étés précédents.

Il y aura aussi forcément la situation sanitaire au programme avec des Conseils de défense déjà programmés. Mais aussi des cérémonies comme la commémoration du débarquement à Bormes-les-Mimosas, une cérémonie à laquelle le chef de l'État a l'habitude d'assister. Mais Brégançon reste aussi synonyme de détente. Pour s'en persuader, il faut se souvenir de l'été dernier, quand des photos d'Emmanuel Macron chevauchant un jet-ski avaient été publiées.

Jeux Olympiques - Grosse désillusion ce vendredi, le Français Teddy Riner a été éliminé en quarts de finale par le Russe Tamerlan Bashaev. Il doit gagner ses deux prochains combats pour espérer ramener une médaille de bronze.

Coronavirus - Reconfinement en Martinique et à la Réunion face à la flambée de l'épidémie. La faute à une mauvaise couverture vaccinale, à peine 15% des Martiniquais sont vaccinés.



Société - Quelques surprises cette année parmi les prénoms les plus populaires. Emma laisse sa première place à Jade pour les filles et Kylian connaît une forte perte de popularité chez les garçons.