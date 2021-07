Coronavirus : à qui s'adresse la 3e dose du vaccin ?

Jamais deux sans trois. Le président de la République a annoncé, lors de son allocution lundi soir, la mise en place d'une campagne de rappel des personnes vaccinées les premières, c'est-à-dire en janvier et février. Cette campagne devrait démarrer à partir de "début septembre".

Ce rappel vaccinal concernera donc dans un premier temps, les personnes les plus vulnérables, qui ont bénéficié d'un accès prioritaire à la vaccination en début d'année, notamment les personnes de plus de 75 ans ou souffrant de comorbidités. Les soignants de plus de 50 ans, en contact avec des personnes fragiles, pourront également demander cette nouvelle dose.

Emmanuel Macron a par ailleurs précisé que "les rendez-vous pourront être pris dès les premiers jours de septembre". Aucune précision n'a été apportée concernant le public moins prioritaire. Dans un communiqué, l'alliance Pfizer/BioNTech préconise un rappel de son vaccin "entre 6 et 12 mois après la vaccination". De son côté, l'OMS fait preuve de scepticisme, estimant que la troisième dose n'est "pas une priorité", rappellent nos confrères de LCI.