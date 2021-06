Israël : qui est Isaac Herzog, le nouveau président du pays ?

et AFP

publié le 03/06/2021 à 21:08

Mercredi 2 juin, les députés israéliens ont élu le nouveau président de l'État d'Israël. Isaac Herzog, 60 ans, a été élu et suit ainsi les traces de son père Chaïm Herzog, qui a présidé le pays de 1983 à 1993. Celui qui a été chef du parti travailliste est l'héritier d'une des plus grandes familles israéliennes, parfois comparée aux Kennedy.

"Toute ma vie a été au service de l'état, ce sera un honneur de vous servir comme président de notre État que nous aimons tous", affirmait Isaac Herzog dans son clip de campagne, diffusé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Il occupera donc pendant les sept prochaines années la fonction de président, en grande partie symbolique.

En effet, le poste de Premier ministre est doté de beaucoup plus de pouvoirs. En 2015, Herzog fils avait convoité ce poste, mais avait fait face à un adversaire redoutable : Benjamin Netanyahu.

Une version israélienne des Kennedy

"Quand je me suis porté candidat à la tête du parti travailliste, ils ont dit : 'il n'a pas de charisme, aucune chance'. Et quand j'ai affirmé, l'année dernière, que je serai l'alternative au gouvernement de Netanyahu, ils ont ri", avait-il déclaré à la presse avant les élections de 2015.

Moqué pour sa voix fluette, l'homme marié et père de trois enfants avait choisi en 2015 pour slogan de campagne: "Ce n'est pas ma voix qui compte, c'est la vôtre". Modeste et diplomate, Isaac Herzog remplace ainsi l'ancien président Reuven Rivlin et apparait comme l'exact opposé de Benjamin Netanyahu.

Celui que l'on surnomme "Bouji", a été élu pour la première fois au Parlement en 2003. Il a passé les dix années suivantes dans des ministères, avant de prendre la tête d'un parti travailliste en crise en novembre 2013. Son père, d'origine irlandaise, a été chef des services de renseignement de l'armée, avant de devenir ambassadeur aux Nations unies, puis président.

Son oncle, Abba Eban, est un diplomate renommé en Israël. Il a été en poste à Washington et aux Nations unies, puis a endossé le costume de chef de la diplomatie israélienne. Enfin, son grand-père, Isaac Halevi Herzog, fut le premier rabbin ashkénaze de l'État d'Israël. "Herzog porte sur ses épaules le lourd poids de son héritage familial", écrivait le quotidien Haaretz en 2015, parlant d'une version israélienne des Kennedy.

Il a milité pour que la résolution du conflit israélo-palestinien soit un élément central du parti travailliste

Le président élu a passé plusieurs années aux États-Unis, au gré des postes de son père, avant de servir comme officier dans les renseignements militaires, puis d'étudier le droit à l'université de Tel-Aviv, sa ville natale.



Par le passé,"Bouji" a notamment milité pour que la résolution du conflit avec les Palestiniens redevienne un élément central du parti travailliste, qui s'en était éloigné. Chose promise, chose due : à peine dix jours après sa prise de fonction en 2013, il rencontrait le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Lors de la campagne de 2015, il avait également promis de relancer le processus de paix, interrompu en avril 2014. Il avait même affirmé être prêt à "évacuer" des colonies israéliennes si besoin.



Depuis 2018, il était à la tête de l'Agence juive, une organisation paragouvernementale qui s'occupe, entre autres, de l'immigration juive et des relations avec la diaspora juive. Il a quitté son poste pour être candidat à la présidence.