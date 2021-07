Jeux Olympiques 2021 : pas de 3e titre pour Teddy Riner, battu dès les quarts de finale

Grosse désillusion pour le camp Français. Teddy Riner, 10 fois champion du monde de judo et double champion olympique ne remportera pas une 3e médaille d'or à Tokyo chez les +100kg. Le Français a été battu dès les quarts de finale ce vendredi 30 juillet par le Russe Tamerlan Bashaev et ne pourra décrocher au mieux qu'une médaille de bronze.

Dans un combat qu'il semblait maîtriser face au numéro 1 mondial, Riner a été contré dans la prolongation et battu sur waza-ari. On savait que c'était le combat le plus compliqué depuis le début de la journée, le Français n'a pas semblé serein, le visage fermé. Le programme a pris du retard et Teddy a patienté pour son quart de finale.

Il a même dû s'assoir sur une chaise pour attendre, preuve que son genou gauche, celui où le ligament antérieur s'est déchiré il y a 5 mois, l'a peut-être sérieusement handicapé. Moins dominant que d'habitude, il devra remporter deux combats dans l'après-midi pour espérer le bronze.