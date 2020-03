publié le 09/03/2020 à 07:17

En Italie, des mesures spectaculaires sont prises pour faire face à l'épidémie de coronavirus, avec la mise en quarantaine du quart de sa population, du jamais vu en Europe. Le nord du pays, de Milan à Venise, doit vivre confiné jusqu’au 3 avril : une vie au ralenti pour 15 millions d’italiens. Mattia Agnetti, le secrétaire général des musées de Venise, redoute les répercussions financières.

"On va fermer pendant tout le mois jusqu’au 3 avril : du point de vue économique, ça va être très difficile pour les semaines à venir, pour les prochains mois, voire même pour toute une année", déplore-t-il.

"Il faudra reconstruire l’image de la région, de la ville. C’est dommage parce que c’est une période magnifique pour visiter la ville et les musées", estime le secrétaire général des musées de Venise. "Nous avons une exposition qui normalement, ouvrira début avril mais on ne sait pas encore si on pourra l’organiser", explique-t-il.

