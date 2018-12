et AFP

publié le 03/12/2018 à 00:41

Le préfet de Haute-Loire, Yves Rousset, a dénoncé "la volonté de porter sévèrement atteinte à l'intégrité physique des forces de l'ordre, voire de tuer" de la part de certains manifestants ayant jeté "des pavés de dix à douze kilos". Douze personnes ont été interpellées en Haute-Loire après un rassemblement de "gilets jaunes" au Puy-en-Velay qui a dégénéré samedi soir, au cours duquel la préfecture a été incendiée, a annoncé la préfecture dans un communiqué.



Les services de l'État dans le département ont indiqué que 18 gendarmes et policiers ont été blessés lors de ces événements et que 13 interventions des pompiers ont été nécessaires pour circonscrire les incendies. "Des enquêtes sont en cours pour déterminer les responsables de ces violences. Ils seront poursuivis. La police judiciaire a été saisie par le procureur de la République pour mener les enquêtes et judiciariser les délits", précise le communiqué.



La ministre de la Cohésion des Territoires Jacqueline Gourault devait se rendre dimanche en fin de journée au Puy-en-Velay, a également annoncé la préfecture. Des personnes avaient lancé, samedi, des projectiles enflammés de type cocktail Molotov déclenchant des feux dans la préfecture et dans d'autres locaux administratifs voisins, empêchant dans un premier temps les camions de pompiers d'arriver sur les lieux. "Les manifestants ont maintenu leur barrage devant les pompiers alors même qu'ils savaient que des personnels étaient présents" dans les locaux, a dénoncé la préfecture.

Des personnes venues de tout le département avaient auparavant défilé dans les rues de la ville, le cortège étant emmené par des tracteurs. La préfecture ne communique pas de chiffre mais environ 3.000 personnes étaient présentes selon les médias locaux.