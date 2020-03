Coronavirus : l'Italie va placer Milan et Venise en quarantaine

publié le 08/03/2020 à 00:08

Pays le plus durement touché d'Europe par le coronavirus, l'Italie a décidé de prendre des mesures radicales. Plusieurs de ses régions vont en conséquence être placées en quarantaine dans les prochaines heures, alors que le nombre de décès a passé la barre des 200 et est désormais établi à 233, ce samedi 7 mars.

Parmi les zones concernées, on retrouve toute la Lombardie, dont la capitale économique du pays Milan, ainsi que la région de Venise, le nord de l'Émilie-Romagne et l'est du Piémont, selon plusieurs médias italiens. Les déplacements pour entrer et sortir de ces zones seront strictement limités durant la quarantaine, qui restera en vigueur jusqu'au vendredi 3 avril, selon le projet de décret du gouvernement, cité par les médias transalpins.

Le pays a également décidé de recruter 20.000 renforts pour ses hôpitaux, parmi lesquels devraient figurer 5.000 médecins spécialisés, 10.000 infirmiers et 5.000 aides-soignants. Enfin, la traditionnelle prière de l'Angélus du pape François sera effectuée depuis sa bibliothèque en direct vidéo ce dimanche 8 mars, et non depuis la fenêtre qui surplombe la place Saint-Pierre comme à l'accoutumée. Le Vatican souhaite ainsi "éviter les risques de diffusion" du coronavirus.