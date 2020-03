publié le 08/03/2020 à 16:01

Le ministre italien des Sports Vincenzo Spadafora a appelé dimanche 8 mars à suspendre le championnat national de football en raison de la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus, dans un message publié sur son compte Facebook.

"Alors que nous demandons aux citoyens de faire d'énormes sacrifices pour empêcher la propagation de la contagion, cela n'a pas de sens de mettre en péril la santé des joueurs, des arbitres, des membres de l'encadrement supporters, qui se rassembleront sûrement pour regarder les matches", a affirmé Vincenzo Spadafora sur le réseau social.

Le président du conseil italien a signé, dans la nuit de samedi 7 à dimanche 8 mars, un décret limitant fortement les déplacements dans une vaste zone du nord de l'Italie. Plus de 15 millions d'habitants du nord du pays sont donc contraints au confinement.

L'Italie, avec plus de 5.880 cas et 233 décès, est avec l'Iran et la Corée du Sud l'un des pays les plus touchés en dehors de la Chine. C'est le pays d'Europe le plus durement frappé.

Les annulations d'événements sportifs et rassemblements se multiplient à travers le monde. Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn se tiendra à huis clos du 20 au 22 mars. Au Japon, le Tournoi de printemps de sumo, qui débute dimanche, se tient également à huis-clos. Les Mondiaux féminins de hockey sur glace, prévus du 31 mars au 10 avril au Canada, sont annulés.