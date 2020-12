publié le 25/12/2020 à 13:41

Toujours bloqués du côté de Douvres en Angleterre, quelque 3.200 routiers passent Noël dans la cabine de leur camion, avec souvent un simple petit sapin miniature qui symbolise l'esprit de fête. Beaucoup attendent encore d'être testés pour pouvoir ensuite traverser la Manche.

Des camionnettes sont venues leur apporter de la nourriture gratuite, des hamburgers ou des plats thaïlandais. Des associations se sont mobilisées pour leur apporter des repas chauds, notamment au sein de la communauté polonaise.

Le trafic transmanche s'est intensifié dès jeudi au port et les ferries ont exceptionnellement navigué vendredi pour ramener sur le continent les milliers de chauffeurs immobilisés. La direction du port de Calais promet que la situation sera résolue samedi 26 décembre 2020 dans la journée et que tous les routiers seront en France d'ici là.

À écouter également dans ce journal :

Brexit - Après le soulagement apporté par la conclusion in extremis d'un accord commercial avec Bruxelles, le Royaume-Uni se trouve vendredi face aux défis que présente sa nouvelle vie, affranchi des règles de l'Union européenne, avec quelques jours pour s'y préparer. Le pire est évité avec la signature d'un compromis historique, au bout d'acrimonieuses négociations, qui permet d'éviter la brusque apparition de coûteuses barrières commerciales et la fermeture des eaux britanniques aux pêcheurs français dès le 31 décembre à 23 heures GMT.

Vatican - Le pape François a insisté vendredi dans son traditionnel message du jour de Noël sur "le besoin de fraternité" à travers les continents en cette période de pandémie. "En ce moment historique, marqué par la crise écologique, et par de graves déséquilibres économiques et sociaux aggravés par la pandémie du coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de fraternité", a déclaré le souverain pontife argentin. Il a appelé à une fraternité concrète, dépassant la famille, l'ethnie, la religion, la langue ou la culture. "Et cela est vrai aussi dans les relations entre les peuples et les nations", a insisté Jorge Bergoglio.

Mexique - une immense crèche avec des Rois Mages portant un masque de protection pour aller rendre visite à l'enfant Jésus a été érigée à Mexico en vue d'inciter ses 23 millions d'habitants à se protéger contre la Covid-19. Les bergers et les Rois Mages ont le bas du visage couvert d'un ruban adhésif blanc rappelant un masque, dont les seuls à être dépourvus sont l'enfant Jésus, la Vierge Marie et Joseph.