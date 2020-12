publié le 23/12/2020 à 17:50

Après la découverte de la nouvelle souche de coronavirus outre-Manche, la France a suspendu ses liaisons avec le Royaume-Uni dimanche dernier pour 48 heures. Ce mercredi 23 décembre, les retours commencent timidement : les voyageurs devront fournir un test négatif au coronavirus afin d'être autorisés à rentrer sur le territoire français. Mais pour l'heure, de nombreux chauffeurs restent bloqués sur l'île britannique.

Laurent Beghin, originaire de la région de Dunkerque, rapporte depuis le parking de l'aéroport de Margate, des files d'attentes gigantesques de camions. D'après lui, "environ 6.000 véhicules au minimum" sont parqués dans cette zone non loin de la ville de Douvres.

Ce routier dénonce des conditions sanitaires "déplorables" : "On ne peut même pas se laver : on a juste un petit lavabo et des toilettes chimiques, explique-t-il, et on manque de nourriture". "Depuis hier, j'ai reçu deux petites bouteilles d’eau", détaille Laurent Beghin bloqué depuis mardi dans le sud-est de l’île .

Dans l'attente des tests anti-Covid

Pour traverser la Manche, l'homme devra présenter un test PCR négatif, mesure sanitaire en vigueur pour les retours depuis l'Angleterre. "Ce matin, j'ai entendu dire que des équipes allaient venir dans chaque camion pour réaliser des tests rapides de 30 minutes. Après cela, on pourrait repartir si le résultat est négatif", raconte le chauffeur qui estime toutefois que cette opération "est impossible".

"Je pense qu'ils vont d'abord évacuer la zone et après nous serons déparqués", ajoute Laurent Beghin, convaincu qu'il ne sera pas rentré à temps pour le Réveillon de Noël : "Je vais sans doute rester coincé encore deux ou trois jours ici".