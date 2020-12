publié le 24/12/2020 à 19:17

L'Union européenne a évité le "no-deal", et a trouvé un accord sur le Brexit avec Londres. Et l'accord semble satisfaire tout le monde. Du moins en façade, il faut sauver la face, mais à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne Ursula Van Der Leyen et le chef de file des négociateurs, Michel Barnier alerte aussi : malgré cet accord, il y aura de vrais changements pour les citoyens et les entreprises.

Pas de droits de douane supplémentaires, pas de quotas de produits importés ou exportés, mais, et c'était l'un des noeuds de cette négociation : des pêcheurs européens qui perdent 25% de leurs droits de pêche dans les eaux britanniques.

Londres voulait tout récupérer, Bruxelles a sauvé les meubles, mais pas tous comme le précise Michel Barnier : "Nous avons assuré une base d'accès réciproque avec une nouvelle répartition des quotas et des opportunités de pêche. Cet accord nécessitera des efforts, mais l'Union européenne sera présente aux côtés des pêcheurs européens pour les accompagner".



Autre déception de Michel Barnier, sur le plan sociétal, la fin des études peu onéreuses pour nos jeunes à Londres ou à Oxford : "J'ai deux regrets : le gouvernement britannique a choisi de ne pas participer au programme d'échange Erasmus et l'ambition en matière de mobilité des citoyens ne sera pas à la hauteur de nos liens historiques". Le Brexit dur est évité, c'est un soulagement, mais il va falloir apprendre à vivre ensemble avec de nouvelles règles.

À écouter également dans ce journal...

Covid-19 - Emmanuel Macron n'a plus de symptômes de la Covid-19 et sort de l'isolement. Il n'y a aucun déplacement prévu pour le président ce week-end. Il devrait en revanche convoquer un Conseil de défense la semaine prochaine.

Réveillon - La prévention routière a mené une nouvelle campagne contre les dangers de l'alcool au volant à l'occasion du réveillon. Environ 30 % des accidents mortels sont liés à un conducteur alcoolisé. 17.000 éthylotests et des tracts ont été distribués en France ces derniers jours.

Sport - Un licenciement en guise de cadeau de Noël pour Thomas Tuchel. L'entraîneur du Paris Saint-Germain quitte son poste à six mois de la fin de son contrat, et devrait être remplacé par l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019. Thomas Tuchel paye sa défaite en finale de ligue des Champions en 2020.