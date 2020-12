Covid : Le casse-tête de Noël

publié le 23/12/2020 à 01:54

Marie-Françoise devait recevoir sa famille pour le Réveillon de Noël. Mais ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants se réuniront sans elle. Marie-Françoise est très déçue car elle ne se sent pas vulnérable.

Elisabeth a décidé, quant à elle, de repousser Noël avec sa petite-fille plus tard dans l'année avec décorations guirlandes.

Brian est passé à l'antenne car son moral se dégradait. Aujourd'hui, il va mieux.

Noëlle a une demande bien particulière pour le Père Noël. Elle souhaiterait rencontrer un amoureux.

Nicole a trouvé la parade pour pouvoir fêter Noël en famille. Cette idée originale nécessite un peu d'organisation.

Lili a décidé de passer Noël seule et assume pleinement ce choix. Elle n'a jamais aimé les réunions de famille.

Pascal travaille les soirs de fêtes. Il a un métier bien particulier, il est veilleur de nuit dans un haras de juments. Il a l'habitude de ne pas profiter des fêtes, mais ce n'est pas un problème pour lui.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

