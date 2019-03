Crash d'Ethiopian Airlines : 7 Français se trouvaient à bord

et AFP

10/03/2019

Un vol Ethiopian Airlines qui reliait Addis Abeba (Éthiopie) à Nairobi (Kenya) s'est écrasé dimanche 10 mars, a indiqué le gouvernement éthiopien. Les 149 passagers et les 8 membres d'équipage ont péri dans le crash, a très vite confirmé la compagnie aérienne détenue à 100% par l'État éthiopien. En outre, la direction d'Ethiopian Airlines a indiqué que 32 nationalités avaient été recensées à bord.



Parmi les passagers se trouvaient 7 Français, a également précisé la compagnie lors d'une conférence de presse relaie l'AFP, bien que le Quai d'Orsay effectue encore des vérifications afin de confirmer cette information, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Par ailleurs, "le pilote a mentionné qu'il avait des difficultés et qu'il voulait rentrer" et "il a eu l'autorisation" de faire demi-tour et de repartir vers Addis Abeba, a déclaré le PDG, Tewolde GebreMariam, lors d'une conférence de presse à Addis Abeba relayée par l'AFP.