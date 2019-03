publié le 11/03/2019 à 07:35

Elle jurait vouloir porter le combat des "gilets jaunes" jusqu'à Bruxelles. Ingrid Levavasseur jette finalement l’éponge. La politique, c’est bel et bien terminé pour cette aide-soignante de 31 ans, figure du mouvement.



Il y 15 jours encore, dans Le Parisien, elle expliquait faire tout son possible pour constituer une nouvelle liste. Elle avait quitté celle du RIC, le Ralliement d’Initiative Citoyenne. Après avoir été largement critiquée, son engagement avait été considéré comme une trahison.

Elle a donc pris sa décision ce week-end. L’aventure politique s’arrête là pour elle, déçue, et forcée d’admettre son incapacité à fédérer les innombrables chapelles qui composent aujourd’hui le mouvement des "gilets jaunes". Entre le RIC, le MAC (le Mouvement Alternatif citoyen), le Rassemblement des Gilets Jaunes Citoyens, en passant par la liste "Union Jaune", et la dernière en date, "Evolution Citoyenne", il y a déjà 5 listes.

Chacun sa liste

Le mouvement manque d’incarnation et d’orientation politique claire. Et d'après notre sondage Harris, la liste "gilets jaunes", s’il y en avait une, récolterait à peine 3% des suffrages en mai prochain lors des élections européennes.



"On passe pour des gus. Ce sont eux qui ont détruit le mouvement", estime aujourd’hui Ingrid Levavasseur. Eux, ce sont les leaders, ivres de leur popularité soudaine sur les réseaux sociaux, et dont elle reconnait qu’elle avait sans doute sous-estimé l’égo.



Les manifestations des "gilets jaunes", c'est donc de l'histoire ancienne pour Ingrid Levavasseur... mais pas les revendications ! Ses anciens camarades considèrent qu’elle est "vendue". Elle jure qu’elle est restée fidèle à ses idées. Elle a d’ailleurs encore manifesté samedi 9 mars.

Créer un nouveau mouvement

Et elle est aujourd’hui en train de créer un nouveau mouvement, une association. Celle-ci serait baptisée "Plus que jamais". C’est encore embryonnaire, et assez secret, mais en tapant son nom sur internet, on peut se rendre compte qu’elle venait de lancer une cagnotte Leetchi, pour financer cette nouvelle aventure.



Autour d’elle, un peu plus d’un millier de personnes. Beaucoup de "gilets jaunes" déçus par la tournure qu’a pris le mouvement. L’idée, c’est désormais de proposer une réponse au grand débat d’Emmanuel Macron. "Nous attendons les conclusions du Président… et vous allez entendre parler de nous", a-t-elle dit.

Les plus

Un parachutage de camemberts à l'Assemblée, à l'initiative du député MoDem Richard Rameau mercredi 13 mars. L'objectif est de défendre le véritable camembert de Normandie au lait ru, une AOP menacée selon lui par les gros industriels. À partir de 2021, pourront s'appeler "camembert de Normandie" y compris les fromages au lait pasteurisé, dont le lait n'est pas normand, moulés à la chaîne par des robots et non pas à la louche. Chaque parlementaire repartira ainsi avec son camembert au lait cru.



Jean-Michel Blanquer est à la Sorbonne pour parler cinéma. Le Ministre de l'Éducation sera mercredi 13 mars dans les locaux de la célèbre université parisienne pour remettre le César des Lycéens. C'est la première année que ce prix est décerné, par un jury composé de 2.000 élèves de Terminale. Et c'est "Jusqu'à la Garde" qui remporte ce prix spécial. Le très beau film de Xavier Legrand a déjà remporté le mois dernier le César du Meilleur Film. Les lycéens avaient le choix entre 7 long-métrages, dont des comédies. Ils ont choisi un film qui parle de violences conjugales : il faut peut-être y voir une prise de conscience, dans tous les cas un signal encourageant.