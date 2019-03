Crédit : HO / TWITTER ACCOUNT OF ETHIOPIAN AIRLINES / AFP

publié le 11/03/2019 à 11:52

Au lendemain du crash d'un avion de l'Ethiopian Airlines, l'enquête commence à peine. Dès dimanche après-midi, des enquêteurs de l'Agence éthiopienne de l'aviation civile étaient à pied d'oeuvre sur les lieux du crash pour récolter le maximum de débris et d'indices et trouver les boîtes noires de l'appareil. C'est désormais chose faite ce lundi 11 mars, a annoncé la compagnie.



La boîte noire contenant les données techniques du vol et celle enregistrant les discussions dans le cockpit "ont été retrouvées", a indiqué Ethiopian Airlines sur son compte Twitter.

32 nationalités étaient recensées parmi les 157 victimes. Le quai d'Orsay a confirmé la mort de neuf ressortissants français. Le ministère des Affaires étrangères a précisé que son centre de crise et de soutien était "en contact avec (les) familles" des victimes et qu'il avait ouvert une cellule de crise (joignable au 01.43.17.51.00).

