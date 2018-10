et AFP

publié le 29/10/2018 à 03:34

L'Indonésie est sans nouvelle du vol JT 610. Un appareil de la compagnie aérienne indonésienne à bas coût Lion Air a disparu des radars peu après son décollage de l'aéroport de Jakarta lundi 29 octobre, a annoncé un responsable de l'autorité de l'aviation civile indonésienne. 188 personnes se trouvent à bord.



Le contrôle aérien a perdu le contact avec l'avion juste après 6h30 (23h30 GMT dimanche), une dizaine de minutes après son décollage à destination de Pangkal Pinang, une ville de l'île de Bangka, au large de Sumatra. "C'est vrai que nous avons perdu le contact du vol Lion Air JT 610. Nous avons transmis l'information aux équipes de sauveteurs", a déclaré Yohanes Harry Douglas, porte-parole de AirNav Indonesia dans un communiqué.

Le site de suivi des vols Flightradar montre sur une carte la trajectoire de l'appareil, un Boeing 737 Max 8, qui après son décollage sur une trajectoire sud-ouest vire au sud puis au nord-est avant de s'interrompre soudainement au-dessus de la mer de Java, non loin de la côte.

Les accidents d'avions fréquents en Indonésie

L'Indonésie, un archipel d'Asie du Sud-Est de 17.000 îles et îlots, est très dépendante des liaisons aériennes, et les accidents sont fréquents. Un adolescent de 12 ans avait en août survécu à l'accident d'un avion qui avait fait huit morts dans une zone montagneuse de la province très reculée de Papouasie (est).



En décembre 2016, 13 personnes avaient péri dans l'accident d'un avion militaire près de Timika, autre région montagneuse de Papouasie. En août 2015, un ATR 42-300 de la compagnie indonésienne Trigana Air, qui transportait 44 passagers adultes, cinq enfants et cinq membres d'équipage, tous Indonésiens, s'était écrasé par mauvais temps dans les montagnes Bintang. Aucun survivant n'avait été retrouvé.