et AFP

publié le 11/03/2019 à 11:09

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce lundi 11 mars que des débats sur l'environnement seraient organisés "dans tous les lycées de France" vendredi 15 mars, jour de la "grève mondiale" des élèves pour le climat. Ces débats seront organisés "de 16h à 18h" dans tous les lycées, a dit le ministre sur LCI, précisant y travailler "avec les recteurs".



"Il s'agit de manifester l'importance de ce sujet", a précisé le ministre et de "travailler à des choses concrètes que l'on peut proposer pour que les lycéens eux-mêmes s'engagent", a-t-il expliqué. Une opportunité pour le gouvernement de s'emparer dans le cadre du grand débat, de l'appel à la "grève mondiale" pour le climat, et des mobilisations lycéennes en allant, selon le ministre "plus loin" que "dans la rue".

Jean-Michel Blanquer réunira également le conseil national de la vie lycéenne le 5 avril prochain. Il s'agira de rassembler les délégués représentatifs au niveau local et régional, "pour avoir le résultat de ce qui se passe au lycée". "Dans cette ambiance grand débat dans laquelle nous sommes, on aura ainsi une participation très forte des lycéens à cet enjeu environnemental", a estimé le ministre.

Cette décision intervient alors que les manifestations se multiplient pour interpeller les gouvernements sur l'urgence que représentent les questions climatiques et environnementales. Les ONG de "l'Affaire du siècle" déposeront ce jeudi leur recours juridique contre l'État pour son "inaction climatique", avant de participer à une marche du siècle samedi 16 mars, dans la foulée de la "grève mondiale".