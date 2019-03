Carlos Ghosn : "Ce n'est plus le même homme", dit l'avocat de sa famille sur RTL

publié le 06/03/2019 à 18:40

Quelques heures après sa libération, après plus de 100 jours détention, Carlos Ghosn a pu retrouver sa famille. Invité de RTL, Maître François Zimeray, l'avocat de la famille de l'ancien patron de Renault-Nissan, a pu s'entretenir avec son fils et donne des nouvelles.



"C'est un homme qui est très marqué par l'expérience, par l'épreuve qu'il vient de vivre, qui est une détention très longue, très dure dans son régime, et à qui il va falloir du temps maintenant pour se réhabituer à une vie normale", confie l'avocat.

"Ses priorités, pour lui, c'étaient des choses toutes simples de la vie quotidienne : pouvoir enfin embrasser ses enfants et sa femme, les contacts qu'il avait pu avoir jusqu'à présent c'étaient quelques minutes de parloir séparés par une vitre, pouvoir dormir dans une chambre sans la lumière allumée et un garde de jour et de nuit, ce qui fût son régime pendant 107 jours, pouvoir se doucher, il n'avait le droit qu'à deux douches par semaines, se réorienter dans le temps, il n'avait pas le droit à une montre." explique François Zimeray.