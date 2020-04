La Curiosité retourne à l'école : L'Egypte Antique

et Thomas Hugues

publié le 20/04/2020 à 13:00

Avec notre invité l’écrivain Robert Solé, on part à la rencontre de l’Égypte des Pharaons, sur les bords du Nil. Vie quotidienne, organisation politique, religion, médecine... On part à la découverte d'une civilisation fascinante et encore souvent mystérieuse.

Quelle place à le Nil dans l’Égypte Antique ? Quelle était la religion en Égypte Antique ? Comment les Égyptiens honoraient-ils leurs dieux ? Quel était le rôle du pharaon ? Comment s'organisait la société égyptienne ? Quelle place avaient les femmes dans la société égyptienne ? Comment les Égyptiens s'habillaient-ils ? De quoi étaient faites les habitations ? Quelle était leur langue ? De quoi était composé leur alimentation ?



Notre invité nous explique aussi comment la religion et la magie remplaçaient bien souvent la médecine.

à lire : La grande aventure de l'égyptologie chez Perrin

La grande aventure de l'Egyptologie

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – La religion des Egyptien était :

- Monothéiste

- Polythéiste

2 – Qui était le Dieu du Nil ?

- Hâpy

- Sâdy

3- Que signifiait le mot "Pharaon" ?

- Grande Maison

- Grand Temple

4 – Qui dirigeait les scribes ?

- Le Vizir

- Les prêtres

5 – En quoi étaient construites les habitations des Égyptiens ?

- En briques

- En bottes de paille

Bonne chance et surtout #Restezchezvous !