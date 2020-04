La Curiosité retourne à l'école : Molière

et Thomas Hugues

Notre invité l’écrivain Jean-Joseph Julaud nous retrace l’histoire du grand comédien et dramaturge français Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. De son enfance jusqu'à l'histoire de ses plus grandes oeuvres en passant par la découverte du théâtre, retour sur l'histoire de l'un des plus grands noms de la littérature française.

Dans quel milieu Jean-Baptiste Poquelin est-il né ? Comment a-t-il découvert le théâtre ?Contrairement à ce que l'on dit souvent, pourquoi Molière n'avait rien du comédien pauvre et maudit ? Pourquoi les tragédiens étaient-ils jaloux de Molière ? Quel relation le dramaturge entretenait-il avec Louis XIV ?



Notre invité nous racontera également comment les pièces de Molière comme '' L'école des femmes '' ou '' Le Tartuffe '' ont bouleversé les moeurs et ont fait grincé les dents à l'époque, et reviendra aussi sur la légende d'un Molière '' mort sur scène ''.

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – Quelle est la première pièce de Molière jouée à et pour Louis XIV ?

- Le Docteur amoureux

- Le Docteur malgré lui

2 – Comment s’appelait la première troupe de théâtre de Molière ?

- L’illustre Théâtre

- Le Théâtre du Roi

3- En épousant Armande Béjart de 20 ans sa cadette, de quoi a été accusé Molière ?

- D'inceste

- D'adultère

4 – Quelle est la dernière pièce de Molière ?

- L'école des Femmes

- Le malade imaginaire

5 – Où peut-on voir le fauteuil dans lequel Molière s’est assis pour la dernière fois en scène, et a perdu conscience avant d’être emmené chez lui ?

- à la Comédie Française

- au Théâtre du Palais Royal

