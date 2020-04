La Curiosité retourne à l'école : Le Panthéon

et Thomas Hugues

« Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Tout le monde connait la devise inscrite sur le fronton du Panthéon dans le quartier Latin à Paris. Mais connaissez vous l’histoire de ce monument et des « Grands Hommes » qui y sont inhumés ? Comment cette église est-elle devenue un temple de la République ? Notre invité l’historien Bruno Fuligni nous fait partager son histoire.



Combien de personnalités reposent au Panthéon ? Combien d’hommes et combien de femmes ? Pourquoi et à quelle époque la '' basilique Sainte-Geneviève '' s'est-elle transformée en Panthéon ? Comment et pourquoi entre-t-on au Panthéon ?

Notre invité nous racontera également les grands moments de l'histoire du Panthéon, de l'entrée de Victor Hugo en passant par le discours d'André Malraux pour l'entrée au Panthéon de Jean Moulin.

à lire : L’affreux du Panthéon, un roman historique publié aux éditions de la Table Ronde.

L'affreux du Panthéon

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !



1 – Quelle phrase pouvez-vous lire sur le fronton du Panthéon ?

- On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes.

- Aux grands hommes la patrie reconnaissante

2 – Le Panthéon est érigé à l’endroit même où Clovis avait édifié :

- La tombe de Sainte-Geneviève, protectrice de Paris.

- L’Eglise Sainte Clothilde en hommage à son épouse

3- Quel révolutionnaire Panthéonisé en 1791 sera dépanthéonisé 3 ans plus tard, puis, jeté à la fosse commune ?

- Mirabeau

- Marat

4 –Parmi les personnalités inhumées au Panthéon, l’une d’elles l’a été sans ses mains…laquelle ?

- Louis Braille, ses précieuses mains sont dans son caveau de famille.

- Chopin, Georges Sand les a amoureusement conservées.

5 – Le Panthéon recèle d’autres trésors tel le pendule de Foucault, il est la première preuve de quelle expérimentation scientifique ?

- il prouve que la Terre est plate

- il prouve la rotation de la Terre

