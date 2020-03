La Curiosité retourne à l'école : La Rome antique

et Thomas Hugues

Notre invitée l’historienne Virginie Girod nous propose une plongée passionnante dans la Rome Antique.Vie quotidienne, vie politique, alimentation, on vous dit tout sur cette période fascinante de l'histoire !

Pourquoi la ville de Rome était-elle aussi puissante ? Combien d'habitants comptait la ville ? Maisons, apppartements, à quoi ressemblaient les habitations des romains ? Pourquoi tant de fontaines ont été installées à Rome pendant cette époque ? Quels monuments témoignant de cette vie quotidienne peut-on visiter ? Quels sont les Dieux et à quoi ressemblent les lieux de culte ?



Notre invitée nous racontera également la place que les femmes tenaient dans cette société romaine, ou encore la façon dont les romains... se draguaient !

à lire : La véritable histoire des douze César publié chez Perrin



La véritable histoire des douze César

et de la même auteure : Les femmes et le sexe dans la Rome antique publié chez Tallandier, dans la collection Texto.

Les femmes et le sexe dans la Rome antique

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !



1 - Sous l’antiquité, où vivait le peuple Romain ?

- dans des immeubles

- dans de petites huttes



2 – Qui étaient les vigiles ?

- les gardes de l’Empereur

- les pompiers



3- Qu’est-ce que la « cloaca maxima » ?

- la réserve d’eau de Rome

- les égouts



4 – Lorsque les Romains se rendaient aux spectacles du Colisée, en guise de place on leur remettait :

- un jeton

- un billet



5 – Quel poète a rédigé L’art d’aimer, le petit manuel de la drague à la romaine ?

- Aristote

- Ovide



