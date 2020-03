La Curiosité retourne à l'école : qui était Victor Hugo ?

et Thomas Hugues

publié le 23/03/2020 à 13:00

Qui était vraiment l’auteur des Misérables ou de Notre Dame de Paris? Notre invité l'ancien professeur de français et auteur Jean-Joseph Julaud nous dévoile le destin extraordinaire de l’un des plus grands écrivains français et les secrets de fabrication de ses chefs d’oeuvre.



Dans quel milieu Victor Hugo est-il né ? Quel enfant et quel élève était-il ? Quand s'est il passionné pour l'écriture, la littérature ? Quelle enfance a -t-il passé ? Pour quelles raisons a-t-il beaucoup voyagé durant son enfance ? Comment a-t-il révolutionné le théâtre ? Que fut la '' bataille d'Hernani '' ? Comment est-il devenu l'un des opposants de Napoléon III ? Que lui reprochait-il ?

Notre invité nous racontera également le Victor Hugo intime, de ses plus grandes histoires d'amour jusqu'à la douleur de l'écrivain à la mort de sa fille Léopoldine, pour laquelle il écrira l'un des plus célèbres poèmes français : Demain, dès l'aube.

à lire : La littérature française pour les Nuls chez First.

La littérature française pour les Nuls

