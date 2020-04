La Curiosité retourne à l'école : Le sport à la maison

publié le 31/03/2020 à 13:00

En cette période de confinement, nos activités sportives sont limitées à 1h par jour, à moins d’un kilomètre de chez soi, et seul. Heureusement, Notre invitée, la coach sportive Lucile Woodward va nous apprendre à rester actif même entre quatre murs. Des exercices à faire sans matériel, ou dans des petits espaces, des séances spécialement pensées pour les enfants, pour les ados, ou pour les plus grands….

Quels différents exercices peut-on faire avec ses enfants ? Comment motiver ses ados à faire du sport ? Comment faire du sport sans équipement ? Est-ce que c'est bien de faire du sport tous les jours ? A partir de combien de temps une séance de sport est-elle efficace ? Comment travailler son équilibre ? Est-ce qu'il y a des muscles plus fragiles que d'autre ? Quelle est la séance de sport idéale ?

Notre invitée nous expliquera également ce qui cause des courbatures, et elle nous donnera tous ses conseils pour faire du sport en évitant de se blesser.

à découvrir : Body by Lucile, objectif : gardez la forme à la maison



Lucile Woodward Crédit : Lucile Woodward

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !



1 - à partir de combien de minutes de sport notre corps commence à « construire » du muscle ?

- 10 mn

- 60 mn

2 – Qu’est-ce qu’une courbature ?

- une entorse bénigne

- un phénomène inflammatoire de la fibre musculaire cassée

3- Mis à part à afficher un ventre plat, à quoi servent les abdos ?

- garants d'une bonne posture, ils maintiennent la colonne vertébrale et servent de bouclier en cas de choc.

- à rien

4 – Vous avez accumulé trop de paquets de nouilles ? ils pourront vous servir :

- de poids pendant votre séance de sport à la maison

- à fabriquer de ravissants colliers

5 – Quelle alimentation privilégier après une séance de sport ?

- viennoiseries et biscuits riches en sucre

- légumineuses brutes et fruits frais





Copiez-collez ce test avec vos réponses en Gras, joignez une photo,ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr



L'un(e) de vous, parmi les meilleurs résultats sera tiré(e) au sort ! Vous serez affiché(e) sur notre tableau d'honneur et recevrez un petit cadeau surprise à la fin du confinement.

Bonne chance et surtout #Restezchezvous !