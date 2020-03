La Curiosité retourne à l'école : Comment vivait-on à la Préhistoire ?

et Thomas Hugues

publié le 30/03/2020 à 13:00

Avec notre invitée la préhistorienne et directrice de recherche au CNRS Marylène Patou-Mathis, on s’intéresse à la vie quotidienne de nos ancêtres à l’époque préhistorique, et à l'évolution de l'Homme durant cette période.

Le paléolithique et le néolithique s’étendent sur combien d’années ? Quelles sont les différences majeures entre ces deux périodes ? Notre ancêtre principal c’est l’homo sapiens mais on sait qu’on a aussi quelques gènes de Neandertal, ont-ils cohabité pendant longtemps ? Quelles sont leurs armes ? Les groupes, les clans pouvaient-ils se retrouver pour chasser en commun ? Nos ancêtres du paléolithique, ces chasseurs cueilleurs, mangent-ils plus de viande que de plantes ? Utilisent-ils aussi les plantes pour se soigner ? Comment fabriquaient-ils leurs vêtements ?

Notre invitée nous racontera également comment les dernières avancées technologiques permettent d'en savoir plus sur la vie à la Préhistoire, et nous expliquera comment nos ancêtres communiquaient entre eux, ou encore comment le feu a révolutionné leur vie quotidienne.

à lire : Voir la Préhistoire publié aux Editions Fleurus, dans la collection Voir.



Voir La Prehistoire

à lire : Néandertal de A à Z publié aux éditions Allary



Neanderthal de A à Z

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !



1 - Pour construire sa cabane, Neandertal utilisait :

- des blocs de glaise

- des os de mammouths



2 – Comment savons-nous que les Femmes chassaient autant que les Hommes ?

- elles ont l’un de leur bras plus musclé que l’autre

- leurs parures spécifiques



3- à quelle période l’Humain va-t-il se sédentariser ?

- au Paléolithique

- au Néolithique



4 – Comment Homo Erectus va-t-il réussir à se distinguer ?

- en inventant l’écriture

- en domestiquant le feu



5 – Au paléolithique, quel est le premier animal à être domestiqué ?

- le chien

- le mammouth



