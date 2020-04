La Curiosité retourne à l'école : L'histoire du blues

publié le 10/04/2020 à 13:00

On part à la découverte du Blues, ce genre musical né sur les bords du Mississippi à la fin du XIXe siècle. Dérivé des chants de travail des afro-américains, il exprime la tristesse, « the blue devils », le cafard. Avec le musicien et professeur de musique Julien Bitoun, on découvre ce genre musical, son histoire, ses icônes tels que Robert Johnson et B.B. King, les instruments et les paroles et son évolution aujourd’hui avec le R’n’B.

Qui a été la première légende du blues ? Quelle est la première chanson de blues répertoriée ? Quelles sont les différences entre le delta blues et le chicago blues ? Le blues et le gospel sont-ils liés ? Qui étaient BB King, Muddy Waters, Robert Johnson, les légendes du blues ?

Notre invité nous racontera également qui sont les stars du blues aujourd'hui ou encore comment le blues a influencé la majorité des genres musicaux écoutés aujourd'hui, du rock'n'roll au r'n'b en passant par la musique pop, de Beyoncé à Kanye West jusqu'aux Rolling Stones.

1 – Quel Bluesman avait l'habitude de dire :"Quand on chante le blues, on perd ses blues ‘’ ?

- Buddy Guy

- Eric Clapton

2 – Selon la légende, quel bluesman aurait vendu son âme au diable ?

- Muddy Waters

- Robert Johnson

3- Qu'est-ce que le Chicago blues ?

- du blues électrique

- du blues acoustique

4 – Où est né le blues ?

- à New-York

- dans le sud des Etats-Unis

5 – Les origines du blues sont :

- Africaines

- Asiatiques

