La Curiosité retourne à l'école : L'anglais facile !

et Thomas Hugues

publié le 27/03/2020 à 13:00

"L'anglais, ce n'est jamais que du français mal prononcé" disait Georges Clemenceau. Pourtant, avec ses faux-amis, sa prononciation et sa grammaire, la langue de Shakespeare est un cauchemar pour beaucoup de Français. On révise avec notre invité, l’humoriste américain Sebastian Marx qui nous donne toutes les astuces pour bien se faire comprendre en anglais.

Quels sont les sons anglais les plus difficiles à prononcer pour les Français ? Comment maîtriser la prononciation du "th", du "h" aspiré et du "i" long ? Quels sont les faux-amis les plus courants ? Pourquoi faut-il éviter d'utiliser des anglicismes ? Pourquoi l'anglais est-elle une langue facile à apprendre ? Comment progresser facilement en anglais ?

Notre invité nous expliquera également comment corriger notre prononciation des noms de célébrités telles que Georges Clooney, Kanye West, Harrison Ford ou encore Tom Hanks.



à lire : Les trépidantes mésaventures d'un Américain en France chez First Edition



Les trépidantes mésaventures d'un Américain en France

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !



1 - Si Cristina Cordula vous propose un « relooking », en anglais vous obtiendrez :

- a restauration

- a makeover



2 - Quelle est la meilleure manière de réussir à prononcer le « th » ?

- en plaçant la pointe de la langue entre les dents de devant pour bloquer le passage de l'air.

- en étirant au maximum les coins de la bouche



3- à quel moment de la journée pouvez-vous saluer un anglophone avec « Hello » ?

- le matin

- tout le temps



4 – Qui a dit « l’anglais, ce n’est jamais que du français mal prononcé » ?

- Georges Clémenceau

- Jacques Chirac



5 – Qu’est-ce que le channel surfing ?

- du surf sur la Manche

- du zapping



Copiez-collez ce test avec vos réponses en Gras, joignez une photo,ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr



L'un(e) de vous, parmi les meilleurs résultats sera tiré(e) au sort ! Vous serez affiché(e) sur notre tableau d'honneur et recevrez un petit cadeau surprise à la fin du confinement.

Bonne chance et surtout #Restezchezvous !