Les maths vous donnent des migraines ? Notre invité, le mentaliste Fabien Olicard va nous apprendre à devenir des as du calcul mental et plus aucune opération de tête ne nous fera plus peur ! Notre cerveau a des ressources que nous ne soupçonnons pas, Fabien Olicard nous explique comment les mettre à profit.



Comment donner envie à ses enfants de faire des maths ? Quelle est l'astuce pour réussir des soustractions de tête ? Peut-on progresser rapidement en calcul mental ? A quoi ça sert au quotidien d'être bon en maths ? Comment utiliser des images mentales pour retenir des formules de maths ?

Notre invité nous donnera également toutes ses astuces pour mémoriser facilement et garantir sa concentration, si précieuse pour résoudre un problème de maths complexe.

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !



1 - Quelle est l’astuce de Fabien Olicard pour apprendre les soustractions ?

- La boulangère : qui consiste à inverser la soustraction

- La bergère : qui consiste à supprimer les moutons du troupeau

2 – être bon en maths peut servir à s’amuser et notamment avec un Rubixcub ! quel est le record le record du monde de rubixcub ?

- 4 secondes et 59 centièmes

- 4 minutes et 59 secondes

3- Combien de décimales compte le nombre Pi après la virgule ?

- 20 000

- une infinité

4 – En quoi consiste la table de rappel de Fabien Olicard ?

- à coder les chiffres par des images pour une meilleure mémorisation

- à croiser les nombres

5 – Vous êtes vraiment nul en apprentissage des maths ? pas de panique, vous souffrez peut-être de :

- Mathématicophobie

- Dyscalculie

Bonne chance et surtout #Restezchezvous !