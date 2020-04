La Curiosité retourne à l'école : Le rôle des insectes dans la nature

publié le 06/04/2020 à 12:43

Label Nation apprenante collège

Pollinisateurs, fossoyeurs, recycleurs et laboureurs : les missions des insectes sont nombreuses dans la nature et leur rôle est essentiel dans le maintien de la biodiversité. On part à la découverte des insectes et de leurs mystères avec notre invité le naturaliste Marc Giraud.



De quoi est composé le corps des insectes ? Comment reconnaît-on un insecte ? Combien d’espèces d’insectes existent-ils sur Terre ? Comment les insectes permettent-ils aux plantes de vivre ? Comment fonctionne la pollinisation ? Quelle est la place des insectes dans la chaîne alimentaire ?



Notre invité nous parlera également de la disparition des insectes. Il nous expliquera notamment comment l'usage des pesticides menace de nombreuses espèces d'insectes et il nous donnera quelques pistes pour limiter cette disparition.

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – En latin, que signifie le mot « insectum » ?

- minuscule

- coupé en sections

2 – On différencie un insecte d’une araignée à :

- son nombre de pattes

- son nombre d’yeux

3- Pourquoi les insectes sont essentiels aux plantes ?

- ils maintiennent une hydratation optimale à leurs racines

- ils permettent leur reproduction en transportant le pollen de fleur en fleur

4 – Quelle est la particularité du bousier ?

- en s’en nourrissant, il élimine les excréments

- il favorise la digestion des bovins

5 – Quel insecte s’est adapté aux trottoirs New-Yorkais pour mieux se nourrir ?

- la coccinelle

- la fourmi

