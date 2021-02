Italie : Mario Draghi devient officiellement le nouveau Premier ministre

et AFP

publié le 12/02/2021 à 22:32

Mario Draghi succède à Giuseppe Conte et devient le nouveau Premier ministre italien ce vendredi 12 février. L'ancien président de la Banque Centrale Européenne (BCE) a dans la foulée annoncé la composition de son gouvernement, en pleine crise épidémique.

Choisi par le président de la République Sergio Mattarella pour succéder à Giuseppe Conte, contraint à la démission après l'éclatement de sa coalition, Mario Draghi a accepté de prendre les rênes de l'Italie après s'être assuré une large majorité parlementaire. Âgé de 67 ans, cet économiste est considéré comme l'un des meilleurs experts des finances publiques de la péninsule. Mario Draghi a fait l'essentiel de sa carrière au sein de la Banque d'Italie, dont il était gouverneur, jusqu'à en devenir le numéro deux début 2020.

Le surnommé "Super Mario" pour son rôle dans la crise de la dette de la zone euro en 2012 prêtera serment samedi, puis demandera la confiance du Parlement en début de semaine.

Un "super-ministère" de la Transition écologique

Le nouveau chef du gouvernement a mêlé technocrates et responsables politiques, choisissant des personnalités compétentes dans tous les partis lui ayant offert leur soutien, sans faire appel cependant aux leaders. Dans un contexte de crise, le poste clé de ministre de l'Économie et des Finances est revenu à un homme de confiance, l'actuel numéro deux de la Banque d'Italie et ancien conseiller à la Commission européenne, Daniele Franco.

Mario Draghi a annoncé également la prochaine création d'un "super-ministère" de la Transition écologique qui sera dirigé par un physicien de renom, Roberto Cingolani, responsable depuis septembre 2019 de l'innovation technologique chez le géant italien de l'aéronautique Leonardo.

Le nouveau Premier ministre italien a cependant joué la continuité sur plusieurs autres postes importants : il a ainsi confirmé Luigi Di Maio, haut responsable du Mouvement populiste 5 Etoiles (M5S), au poste de ministre des Affaires étrangères, la technocrate Luciana Lamorgese au poste de ministre de l'Intérieur ainsi que Roberto Speranza, du petit parti de gauche LEU, au poste de ministre de la Santé.