Italie : pourquoi le Premier ministre Giuseppe Conte démissionne

et AFP

publié le 26/01/2021 à 16:22

En Italie, pour se maintenir au pouvoir, il faut parfois le quitter. C'est en tout cas le pari de Giuseppe Conte. Le chef du gouvernement italien a remis mardi sa démission au président Sergio Mattarella. En pleine pandémie du coronavirus qui a mis l'économie du pays à terre et fait plus de 85.000 morts, Giuseppe Conte, privé de majorité parlementaire après la défection du petit parti de Matteo Renzi, n'avait plus guère le choix.



Pendant des semaines, le bouillonnant Renzi a pilonné le chef du gouvernement italien, l'accusant de "dilapider" la manne du colossal plan européen de relance en distribuant aides et ristournes fiscales au détriment des investissements dans les infrastructures. La semaine dernière, le gouvernement avait réussi de justesse à remporter un vote de confiance au parlement, mais le répit aura été de courte durée: un autre vote prévu cette semaine était quasiment perdu d'avance.

Reste que la popularité de Giuseppe Conte est élevée, car il a su notamment taper du poing sur la table lors des négociations européennes pour aboutir à un plan de solidarité généreux. Dès lors, il y a de fortes chances que le président Mattarella lui offre de former un nouveau gouvernement, le troisième dirigé par ce professeur de droit depuis les législatives de 2018.

Mais, Matteo Renzi, dont le parti est indispensable à une coalition gouvernemental, pourrait tout aussi bien obtenir la tête de Conte, en qui il n'aurait plus confiance. Il pourrait ainsi exiger la nomination d'un nouveau Premier ministre en échange de son retour au sein de la coalition, si le président Mattarella n'en décide pas autrement en convoquant des élections anticipées.