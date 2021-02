publié le 06/02/2021 à 08:45

En Italie, les restrictions sanitaires ont été allégées dans la majorité des régions. Le couvre-feu reste en vigueur de 22h à 5h du matin, mais les musées, les monuments et les restaurants ont rouvert.

À Rome, l'ambiance déjà printanière est dynamisée par la réouverture des restaurants et de leurs terrasses. Comme chez Gino, où deux professeures françaises, expatriées en Italie, profitent du soleil : "Ça permet de souffler, d'être en plein air et d'avoir un moment pour sortir. Ce qui fait la vie ! On va manger des pâtes et des pizzas", témoigne l'une d'elles. "Psychologiquement, ça fait un bien fou. C'est vraiment un plaisir retrouvé."

Les plaisirs ne se limitent pas aux déjeuners. Les musées et sites archéologiques sont aussi ouverts durant la semaine. Certains Romains découvrent ainsi le Colisée, vieux de 2.000 ans, pour la première fois. "Les sensations sont stupéfiantes, on oublie tous nos problèmes", confie une touriste.

En France, les musées restent fermés, ce que déplorent les professionnels du secteur. Une réunion est prévue lundi 8 février avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Afin d'éviter les apéros sauvages avant 18h, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté qui interdit la consommation d'alcool après 15h sur plusieurs places de Clermont-Ferrand. Ces derniers jours, le nombre de cas a fortement augmenté dans la ville.

Justice - Le procès du petit Tony, mort sous les coups de son beau-père en 2016 alors qu'il n'avait que 3 ans, a rendu son verdict. L'accusé principal, âgé de 28 ans, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Dix ans de moins que les réquisitions de l'avocat général. La mère de l'enfant a écopé d'une peine de quatre ans de prison dont une année de sursis probatoire.



Faits divers - Une marche blanche est organisée ce samedi 6 février, à partir de 11h30, à Orschwihr dans le Haut-Rhin, en hommage à Estelle Luce, mère de famille tuée sur le parking de l'entreprise où elle travaillait le 26 janvier dernier. Elle avait 39 ans.