publié le 25/01/2021 à 18:29

Alors que l'épidémie de coronavirus se poursuit en Europe, le confinement a pu faire des heureux, comme cette mamie italienne qui est tombée sur un sacré pactole en rangeant son appartement.

Cette femme, âgée de 98 ans, surnommée Nonna Maria, a trouvé un véritable trésor : 50 millions de lires déposées sur un livret d'épargne de La Poste, soit 475.000 euros, en comptant les intérêts. C'est en nettoyant de fond en comble son grand appartement partagé avec sa fille qu'elle a découvert le tout dans un tiroir d'une veille machine à coudre ce livret ouvert en 1986 par son mari, décédé il y a quelques années.

Nonna Maria va récupérer l'argent au mois de mars, le temps d'achever les procédures administratives nécessaires. Elle est non seulement guérie du coronavirus mais en plus, elle va pouvoir gâter sa fille et ses petits-enfants. Moralité : le confinement peut être enrichissant.

