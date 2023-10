Gaza : l'Allemagne débloque une aide de 50 millions d'euros pour les civils

Un soutien de poids en faveur de la population de la bande de Gaza. L'Allemagne va débloquer avec effet immédiat 50 millions d'euros d'aide supplémentaire pour la population civile de Gaza qui fait face à une situation humanitaire "catastrophique", a annoncé jeudi 19 octobre la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock en visite en Jordanie

"Notre message est clair: nous n'abandonnons pas les mères, les pères et les enfants palestiniens innocents", a déclaré la ministre lors d'une conférence de presse à Amman aux cotés de son homologue jordanien Ayman Safadi, selon des propos transmis par son ministère.

Avec cette aide supplémentaire, "nous soutenons des organisations internationales comme le Programme alimentaire mondial, l'Unicef et surtout l'Unrwa (agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, ndlr) afin que les habitants de Gaza puissent être approvisionnés en nourriture", a précisé Annalena Baerbock. "Nous nous préparons à pouvoir envoyer des équipes médicales à Gaza", a-t-elle ajouté.

L'Allemagne réaffirme "sa solidarité indéfectible" envers Israël

Saluant "les signaux" laissant espérer une ouverture "au moins limitée" du point de passage de Rafah, entre l'Égypte et la bande de Gaza, Annalena Baerbock a appelé tous les acteurs concernés à "surmonter les derniers obstacles" pour y parvenir.

"Il faut des lieux à Gaza où les civils, les familles et les enfants puissent être soignés en toute sécurité, c'est-à-dire des lieux d'infrastructures civiles, des hôpitaux et des écoles", a encore dit la cheffe de la diplomatie allemande, qui assure oeuvrer dans ce sens.

La Jordanie est la première étape d'une tournée au Proche-Orient de la ministre allemande qui doit encore se rendre, jusqu'à samedi, en Israël et au Liban. Annalena Baerbock s'était déjà rendue en Israël et Égypte la semaine dernière.

Avant son départ jeudi, elle avait réaffirmé "la solidarité indéfectible" de l'Allemagne envers Israël et dénoncé "le calcul perfide du Hamas d'exposer la population civile palestinienne à la mort, à la détresse et à la souffrance".

Améliorer l'aide humanitaire à Gaza

Qualifiant de "catastrophique" la situation humanitaire à Gaza, elle avait jugé "essentiel que l'aide internationale, la nourriture, l'eau et les soins médicaux parviennent rapidement et sans entrave aux habitants de Gaza".



Durant ce voyage, elle souhaite aussi "discuter avec tous ceux qui disposent de canaux avec le Hamas de la manière dont les otages peuvent être libérés". Plusieurs personnes ayant la nationalité allemande ont été enlevées par le Hamas lors de l'attaque massive menée contre Israël le 7 octobre.



Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius s'est pour sa part rendu jeudi en Israël et au Liban. Dans ce pays, il a rencontré des soldats allemands qui participent à la Finul, la force de maintien de la paix des Nations unies au Liban.



En Israël, plus de 1.400 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre, la plupart des civils tués le jour de l'attaque du Hamas, selon les autorités israéliennes, et le nombre d'otages du Hamas a été revu à la hausse à 203 personnes. Israël a répliqué par des bombardements massifs de la bande de Gaza. Près de 3.700 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé contrôlé par le Hamas.