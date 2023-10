Conflit Hamas-Israël : les lourdes conséquences de l'explosion de l'hôpital à Gaza

Un degré supplémentaire dans l'horreur a été atteint dans la soirée du mardi 17 octobre dans la bande de Gaza, quand l'hôpital Ahli Arab a explosé, bâtiment dans lequel étaient pris en charge des patients, mais où s'étaient aussi réfugiés de nombreux Gazaouis qui pensaient être ici à l'abri des bombes. Ce drame, qui a fait au moins 471 morts selon un bilan révélé mercredi en début d'après-midi, a fait réagir l'ensemble de la communauté internationale.

Israël a les coordonnées GPS de tous ces bâtiments, qui sont censés être protégés. Les services de secours à Gaza continuent de chercher d'éventuels survivants dans les décombres. De son côté, l'ONU demande un accès humanitaire immédiat à la bande de Gaza.

Les autorités israéliennes et palestiniennes se renvoient la balle

Mardi soir, les deux parties (Israël et Hamas) se menaient une guerre médiatique pour tenter de désigner le responsable. Ce mercredi matin, les États-Unis semblent accréditer la version d'Israël. Dès son arrivée sur le sol israélien, Joe Biden s'est dit "profondément attristé et choqué" par l'explosion à Gaza tout en soutenant que cette explosion était due au Hamas et pas à l'armée israélienne. Dès mardi soir, Tel Aviv a démenti avoir frappé l'hôpital, à grand renfort de cartes et d'interviews en toutes les langues et sur tous les supports. L'armée assure que l'explosion est due à un tir de roquette raté par le djihad islamique.

À Gaza, les autorités assurent qu'il s'agit d'un missile israélien. Elles prennent pour preuve la charge explosive et l'onde de choc de l'explosion. La direction de l'hôpital explique aussi que le bâtiment était visé par deux missiles d'avertissement le 14 octobre au soir, soit trois jours avant la frappe.

Les rôle extrêmement complexe des États-Unis