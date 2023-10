Conflit Israël-Hamas : à Gaza, les habitants témoignent de "l'enfer"

À Gaza, plus de 2 millions de personnes sont privées d'eau et d'électricité. L'armée israélienne leur a demandé de descendre vers le sud avant la très probable contre-offensive terrestre. Les habitants de la bande de Gaza évoquent une situation sanitaire et humanitaire critique.

Le réseau téléphonique et Internet sont coupés ce qui rend de plus en plus difficile la communication avec ceux qui subissent les bombardements quotidiens. Zyad a 57 ans, sa femme et ses enfants ont quitté Gaza pour aller vers le sud, qui est moins exposé aux bombardements. Lui, souhaite rester à Gaza, sa ville natale.

"Je préfère mourir debout [...] Même les gens déplacés ont été tués sous les bombardements. Personne n'est à l'abri", a-t-il expliqué. Il sort deux fois par semaine pour recharger une batterie et pour trouver quelques aliments. Le reste du temps, il est enfermé chez lui, attentif aux bruits de bombardements extérieurs, avec à chaque fois la peur que la prochaine frappe soit fatale.



Près d'un million de Gazaouis ont migré vers le sud, comme Youssef, 30 ans. Avec sa mère et sa sœur, ils vivent avec une trentaine d'autres déplacés dans un deux-pièces prêté par un membre de la famille. La plupart des réfugiés dorment dans les rues, sur le sol, dans les écoles, les halls d'hôpitaux.

Un verre d'eau par jour et par personne

"C'est horrible ici, il y a des centaines de milliers de personnes qui se massent devant les boulangeries, devant les magasins pour trouver à boire et à manger", a raconté Youssef. "C'est affreux, on vit au jour le jour, mais c'est toujours mieux que l'enfer de Gaza", a-t-il ajouté. Certaines familles limitent leur consommation à un verre d'eau par jour et par personne.

Dans ce chaos, les réfugiés tentent aussi de s'informer. "Il n'y a aucune communication, pas d'Internet ou alors juste quelques minutes. On ne sait absolument rien de ce qui se passe", a indiqué Youssef. Une éventuelle sortie par le sud vers l'Égypte est inenvisageable pour de nombreux habitants qui n'ont pas de passeport.