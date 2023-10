Conflit Hamas-Israël : des convois humanitaires vers Gaza autorisés depuis l'Égypte

Au 12e jour du conflit opposant Israël aux forces du Hamas, le gouvernement de Benjamin Netanyahu a annoncé ce mercredi 18 octobre qu'il autorisait l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. Depuis le 7 octobre, jour de l'attaque du Hamas, les autorités israéliennes imposaient un strict siège au territoire palestinien.

"Israël n'empêchera pas l'aide humanitaire depuis l'Égypte tant qu'il s'agit de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza", d'après un communiqué du bureau du Premier ministre israélien, qui précise qu'Israël "n'autorisera aucune aide humanitaire à partir de son territoire vers la bande de Gaza" tant que les otages pris par le Hamas "ne seront pas rendus".

Le président américain Joe Biden, arrivé en Israël ce mercredi, avait annoncé que le pays avait approuvé cette aide "au plus vite", appelant Israël à ne pas répéter les "erreurs" commises par les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Le chef d'État a également estimé que la libération d'otages était "la plus grande priorité" et annoncé qu'il demanderait "cette semaine" au Congrès une aide "sans précédent" pour l'allié israélien.

