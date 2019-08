publié le 24/08/2019 à 07:21

Le "Groupe des Sept", plus connu sous l'abréviation G7, se réunit du 24 au 26 août à Biarritz. Il rassemble, ce qu'indique son nom, les chefs d'État et de gouvernement des sept des principales puissances mondiales. La France, qui préside cette année, l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, l’Italie, le Japon, et le Royaume-Uni représentent 40% du PIB mondial et 10% de la population mondiale.

Chaque année, un pays prend en charge la présidence du G7, fournit les moyens nécessaires aux travaux du groupe et définit les grandes orientations. Cette année, le thème retenu est "lutter contre les inégalités", qu'elles soient sociales, environnementales ou encore sécuritaires.

Les chefs d'État et de gouvernement se rassemblent pour définir des orientations communes qui seront ensuite portées, notamment, dans les organisations internationales comme l'ONU.

Le programme des chefs d'État et de gouvernement

Le sommet débute ce samedi par l'accueil des invités par le Président Emmanuel Macron, suivi d'un dîner informel. La première session de travail aura lieu le dimanche, consacrée à l'économie et la sécurité internationale. Ensuite, est prévu un déjeuner sur la lutte contre les inégalités. L'après-midi, le G7 accueille des dirigeants africains au sujet des partenariats entre les États. En fin de journée, d'autres délégations étrangères seront reçues, les dirigeants de l’Espagne, de l’Australie, du Chili et de l’Inde, avant un dîner.

Le G7 s'achèvera lundi par une conférence de presse d'Emmanuel Macron et des autres dirigeants présents. À l'agenda de cette dernière journée du sommet, deux sessions d'entretiens bilatéraux et une session de travail sur le climat, la biodiversité et les océans. Un déjeuner de travail est prévu ensuite sur le thème des transformations numériques.

Le programme du G7 de Biarritz Crédit : Site officiel du G7

Biarritz sous très haute sécurité

13.200 policiers et gendarmes seront mobilisés à Biarritz ce week-end pour assurer la sécurité du G7. L'exécutif redoute que les manifestations contre le sommet international dérapent. Terrorisme, cyber-attaque, débordements... Les menaces qui pèsent sur le G7 sont nombreuses. Les forces de l'ordre seront donc partout sur la côte basque. Des drones, des hélicoptères et une frégate compléteront le dispositif hors norme pour protéger ce G7.



L'aéroport de Biarritz sera fermé au public. Les gares de Biarritz, Bayonne, Guéthary, Boucau et Deux-Jumeaux seront également fermées du vendredi 23 août au lundi 26 août 2019, jusqu’à 16 heures. En ce qui concerne les routes, les restrictions de circulations seront mises en place à partir de 8 heures samedi 24 août jusqu'au lundi 26 août à minuit.

Un contre-sommet à Hendaye

Les opposants ont commencé à se rassembler dès ce lundi à la frontière franco-espagnole. Ils organisent un contre-sommet, un événement annoncé comme pacifique et constructif. La manifestation s'est tenue les 21, 22 et 23 août notamment au centre des congrès Ficoba et à Hendaye. À la frontière avec Irun en Espagne, 12.000 personnes étaient attendues ainsi que 80 organisations locales et internationales.



Plus de 70 conférences sont organisées, détaillées sur le site Alternativesg7.org. Parmi les thèmes abordés : le climat, le féminisme, le capitalisme, la diversité et la liberté des peuples ou encore la solidarité. Le contre-sommet s'achèvera dimanche par une action pacifique d'occupation de sept places du pays basque.