publié le 07/05/2019 à 19:14

Sibeth Ndiaye juge le bilan d'Emmanuel Macron positif deux ans après son arrivée à l'Élysée dans une "situation extrêmement difficile, un moment de crise". Invitée sur RTL, ce mardi 7 mai, la nouvelle porte-parole du gouvernement va même plus loin : "On a mené une lutte acharnée contre les inégalités", estime-t-elle. Sibeth Ndiaye donne ensuite des exemples d'actions menées par le gouvernement.



"Ce qu'on a fait avec le dédoublement des classes dans les quartiers les plus difficiles, ce sont des choses qui payent aujourd'hui", assure-t-elle, et d'ajouter : "On a des élèves qui, à l'école, s'en sortent mieux".

Interrogée sur la priorité du chef de l'État pour les trois ans à venir, Sibeth Ndiaye déclare que celle-ci resterait "autour des questions économiques et sociales".

"Depuis le début de ce quinquennat, on a essayé de lutter contre les inégalités de destin", insiste la porte-parole du gouvernement. "Faire en sorte que le reste de notre vie ne soit pas matricé par l'endroit où on est né, par notre famille, par les difficultés qu'on a à la naissance. C'est un objectif que nous poursuivrons dans les années à venir et auquel nous sommes extrêmement attachés."