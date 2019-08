Amazonie : la réponse cinglante de Jair Bolsonaro à Emmanuel Macron

Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le 29 juin 2019

et AFP

publié le 23/08/2019 à 12:12

"Crise internationale" avec les incendies en Amazonie d'un côté et "mentalité colonialiste" de l'autre. Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro se sont accrochés sur Twitter, jeudi 22 août. Dans deux tweets successifs, le président brésilien a accusé son homologue français d'"instrumentaliser une question intérieure au Brésil et aux autres pays amazoniens pour des gains politiques personnels" avec "un ton sensationnaliste qui ne contribue en rien à régler le problème".

Le gouvernement brésilien reste ouvert au dialogue, sur la base de faits objectifs et du respect mutuel", a écrit le président d'extrême droite. "La suggestion du président français selon laquelle les affaires amazoniennes soient discutées au (sommet du) G7 sans la participation de la région évoque une mentalité colonialiste dépassée au XXIIe siècle".

Le président brésilien relève au passage que le président Macron, qui l'avait interpellé sur Twitter, a posté "des photos fausses", le chef de l'État français ayant publié une image de forêt en feu prise par un photographe décédé en 2003.

- Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 22, 2019

"Notre maison brûle. Littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C'est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence", avait écrit le chef de l'Etat français alors que l'Amazonie est en proie à d'importants incendies.

Notre maison brûle. Littéralement. L’Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C’est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence. #ActForTheAmazon pic.twitter.com/Og2SHvpR1P — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019