Funérailles de George Floyd : Joe Biden appelle à "une justice raciale"

publié le 10/06/2020 à 04:28

"L'heure de la justice raciale" est venue aux États-Unis. C'est avec ses mots que Joe Biden s'est exprimé dans une vidéo diffusée pendant la cérémonie d'obsèques de George Floyd à Houston, ce mardi 9 juin.

"Nous ne pouvons plus nous détourner du racisme qui blesse notre âme", a ajouté le candidat démocrate à la présidentielle américaine, en rendant hommage à cet Afro-Américain de 46 ans, dont la mort il y a quinze jours sous le genou d'un policier blanc a suscité une vague de manifestations dans tout le pays et au-delà.

Joe Biden avait rencontré en privé les proches de George Floyd lundi, à la veille de ses funérailles dans la ville texane de Houston où il avait grandi. "Pourquoi est-ce que dans ce pays de trop nombreux Américains noirs se lèvent le matin en sachant qu'ils pourraient mourir en vivant simplement leur vie?", a interrogé dans sa vidéo l'ancien vice-président de Barack Obama.

Plusieurs élus démocrates ont pris tour à tour la parole dans l'église bondée Fountain of Praise de Houston, donnant aux funérailles une tonalité politique. "George Floyd a changé le monde et nous allons le faire savoir au monde", a déclaré l'élu du Texas à la Chambre des représentants, Al Green. "Nous devons faire en sorte de ne pas sortir d'ici aujourd'hui après avoir célébré sa mémoire sans nous assurer de faire ce qui est nécessaire pour ne pas oublier et pour que cela n'arrive plus aux générations à venir", a-t-il ajouté.

Bill Clinton et Barack Obama ont écrit à la famille de George Floyd

Représentante démocrate de la circonscription de Houston au Congrès américain, Sheila Jackson Lee lui a succédé sur scène et dit espérer elle aussi que George Floyd ne soit pas mort en vain. Il avait pour "mission" sur Terre de "faire se lever les gens et qu'ils ne rassoient pas tant qu'ils n'auraient pas obtenu justice", a-t-elle dit.

Très applaudie, elle a fait savoir que les anciens présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama avaient écrit à la famille de George Floyd, à laquelle a également été remis un drapeau américain au nom de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Cette dernière s'était symboliquement agenouillée la veille au Congrès à Washington avec d'autres élus démocrates avant de présenter une proposition de loi visant à réformer la police aux États-Unis.