L'ancien secrétaire d'État de George W. Bush, Colin Powell, a annoncé dimanche 7 juin qu'il voterait pour le démocrate Joe Biden lors de la présidentielle de novembre, dénonçant les "mensonges" de Donald Trump. Il n'est pas le seul à suivre cette voie. L'ancien président George W. Bush et le sénateur Mitt Romney ne soutiendront pas la réélection de Donald Trump et d'autres responsables du GOP peuvent faire de même.

Premier afro-américain à avoir occupé le poste de chef d'état-major des armées, avant de devenir chef de la diplomatie américaine sous la présidence républicaine de George W. Bush, Colin Powell a toujours été très critique envers Donald Trump. En 2016, il avait annoncé qu'il voterait Hillary Clinton. "Je ne pouvais voter pour lui (en 2016) et je ne peux certainement pas soutenir le président Trump cette année", a-t-il déclaré sur CNN, indiquant explicitement qu'il voterait pour Joe Biden.

"Nous avons une constitution, devons respecter la constitution. Et le président s'en est éloigné", a-t-il déploré. "Je n'aurais jamais utilisé ce mot pour aucun des quatre présidents pour lesquels j'ai travaillé : il ment", a-t-il poursuivi, déplorant le silence du parti républicain vis-à-vis du milliardaire. "Il ment tout le temps", a-t-il encore dit, appelant tous les Américains à réfléchir à son impact sur la société et sur la place des États-Unis dans le monde.

Trump recule chez les Républicains

L'ancien président George W. Bush ne soutiendra pas la réélection de Donald Trump, et Jeb Bush ne sait pas comment il votera, rapporte le New York Times. Le sénateur Mitt Romney de l'Utah ne soutiendra pas non plus Donald Trump et Cindy McCain, la veuve du sénateur John McCain, est presque certaine d'appuyer Joe Biden.

Les anciens dirigeants Républicains comme les anciens présidents, Paul D. Ryan et John A. Boehner, ne diront pas comment ils voteront. Les chefs militaires à la retraite, qui ont gardé leurs opinions politiques privées, expriment de plus en plus leur malaise face à la direction du président, mais ne savent pas s'il faut se tourner vers son adversaire.