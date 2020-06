publié le 09/06/2020 à 08:24

Des milliers de personnes forment des files d’attente afin de rendre hommage à George Floyd devant sa dépouille, à Houston, lieu où il sera enterré. L'émotion y était palpable, mais aussi la colère toujours vive, comme partout dans le pays à la suite de sa mort survenue lors d'une interpellation par des policiers blancs.

"Il a fallu que George Floyd meurt, perde sa vie, pour que tout le monde comprenne ce qu’il se passe", déclare au micro de RTL une Américaine venue se recueillir au Texas. Elle assure que l’Afro-Américain tué lors d’une interpellation par un policier blanc le 25 mai "sera dans les livres d’histoire".

"George Floyd a changé le monde. Il est mort, il a perdu sa vie mais il a changé le monde. Partout, plus personne ne jouera avec nous, on ne laissera plus faire", lance-t-elle. Depuis le décès de George Floyd, des manifestations contre le racisme et les violences policières ont lieu dans le monde entier.

