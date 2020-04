Déconfinement : comment les autres pays font face à la pandémie de Covid-19

publié le 15/04/2020 à 17:55

Le déconfinement a commencé dans plusieurs pays d’Europe, mais le processus s’annonce très long. Il y a d’un côté, ceux qui ont commencé, qui sont en majorité des pays de l’Europe du Nord et de l’Est (Norvège, La République tchèque, l’Autriche). L’Allemagne doit encore se prononcer. Et puis, il y a les pays qui envisagent ou préparent le déconfinement : la France, l’Italie, l’Espagne, le Danemark.

La plupart des États ont interdit les manifestations culturelles jusqu'en juillet, comme chez nous, et les mesures sur la fermeture stricte des frontières vont subsister. Y-a-t-il une méthode commune du déconfinement ? Tous les pays le font de manière progressive. Il va s’étaler sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Le déconfinement commence souvent par la reprise des écoles, au moins jusqu’à l'équivalent du bac. Si on ne rétablit pas les écoles, les parents peuvent difficilement retourner dans les entreprises.

La deuxième étape concerne les restaurants et les lieux ouverts au public. Quand les ouvrir de nouveau ? Les pays les plus avancés sur le déconfinement, comme La République tchèque et l’Autriche, ont un mois d'avance sur nous. La France va donc suivre avec intérêt l'évolution de la situation dans ces pays.

Tous les pays restent très vigilants

Que peut-on apprendre de la Chine, notamment de la gestion de la crise dans la région de Wuhan ? "C’est pas très rassurant, explique François Lenglet. Là encore, après un très long confinement et très strict, il subsiste encore des dizaines de quartiers de Wuhan toujours bouclés. Les déplacements sont limités et puis subsiste ce système de traçage par smartphone. Dix jours après la levée du confinement, l'activité économique reste 20% en-dessous de celle de 2019, la consommation d’énergie est à 71% de celle de 2019. Mais les embouteillages sont quasiment revenus au niveau d’avant."

De son côté, Singapour a décidé de reconfiner sa population. Quand on a apparemment vaincu l’épidémie, on en a pas fini. Tous les pays devront rester très vigilants jusqu’à la découverte d’un vaccin.

